12 лет

на рынке

1000+

ИЗДЕЛИЙ В НАЛИЧИИ

8 (800) 775-97-37

НОВОГОДНЯЯ-
ИЛЛЮМИНАЦИЯ.РФ

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
со склада филиала до
транспортной компании
Самые низкие цены
Работая с нами, Вы сможете
наценивать до 150%
Большой ассортимент
Более 1000+
наименований
Кратчайшие сроки
Срок выполнения
заказа от 2 дней

ОПТОВЫЙ КАТАЛОГ НОВОГОДНИХ ИЗДЕЛИЙ

Более 1000+ наименований новогодних изделий
Фотозона Крылья
В наличии
от 190 200 руб
ПодробнееЗаказать
Фотозона Беседка
В наличии
от 312 000 руб
ПодробнееЗаказать
Новогодняя фотозона Зеркало
В наличии
от 250 000 руб
ПодробнееЗаказать
Сани Деда Мороза
В наличии
от 217 000 руб
ПодробнееЗаказать
Арка “Сердце”
В наличии
от 280 000 руб
ПодробнееЗаказать
Арки “Узоры”
В наличии
от 220 000 руб
ПодробнееЗаказать
Кареты
В наличии
от 340 600 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные Тоннели
В наличии
от 412 800 руб
ПодробнееЗаказать
Фигуры Цифры
В наличии
от 153 600 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные фонтаны В ассортименте
В наличии
от 318 000 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные фонтаны “Лучи Надежды”
В наличии
617 000 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные фонтаны “Симфония”
В наличии
от 580 000 руб
ПодробнееЗаказать
3D шары
В наличии
от 11 400руб
ПодробнееЗаказать
Перетяжки
В наличии
от 29 200 руб
ПодробнееЗаказать
Перетяжки “С Новым годом”
В наличии
от 19 200 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодный Дед мороз
В наличии
от 397 000 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные Снеговики
В наличии
от 87 500 руб
ПодробнееЗаказать
Акриловые фигуры
В наличии
от 2 800 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные деревья
В наличии
от 450 000 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные елки
В наличии
от 43 300 руб
ПодробнееЗаказать
Снежинка светодиодная бегущая
В наличии
4 900 руб
ПодробнееЗаказать
Снежинка светодиодная
В наличии
5 200 руб
ПодробнееЗаказать
Консоли
В наличии
от 17 800 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные фонтаны 2.5м
В наличии
от 193 200 руб
ПодробнееЗаказать
Светодиодные фонтаны 1.6-2м
В наличии
от 108 800 руб
ПодробнееЗаказать
Подарки
В наличии
от 50 100 руб
ПодробнееЗаказать
Украшения на елку
В наличии
от 4 900 руб
ПодробнееЗаказать
Звездное небо
В наличии
от 271 000 руб
ПодробнееЗаказать
Бахрома
В наличии
от 2 300 руб
ПодробнееЗаказать
Занавесы “Водопад”
В наличии
от 3 400 руб
ПодробнееЗаказать

 

ПОЧЕМУ ЗА ПОКУПКОЙ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ

Мы производим товар сами
Собственное производство,
гибкое под желания клиента.
Индивидуальный подход
Возможность отгрузки небольших партий
Минимальный заказ - всего
3 гирлянды или 15000 руб.
Реально низкие оптовые цены
Вы зарабатываете больше, благодаря нашим реально
низким ценам
Участвуем в гос.закупках
Производим новогодние иллюминации
Работаем по
44-ФЗ,
223-ФЗ
Производим новогодние иллюминации
Гарантия качества изделий
Гарантия на все виды изделий. При выявлении брака заменим не разбираясь
Множество товаров в наличии
На нашем складе хранится более 1000 позиций товара, а при необходимости изготовим ваш заказ по ТЗ

За счет чего мы даём реально выгодные
цены на свою продукцию

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



За счет того, что вся продукция изготавливается нами, мы реализуем ее без каких-либо дополнительных наценок. Именно поэтому наши цены на новогодние иллюминации всегда ниже, чем у посредников.

БОЛЕЕ 4 ВИДОВ ДОСТАВКИ В ЛЮБЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ



Мы самостоятельно доставим Ваши изделия до транспортной компании и предоставим скидки на перевозку груза у наших партнёров. А на крупные партии предоставим хорошие скидки.



Для доставки объемных конструкций мы используем собственный транспорт без посредников

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖЕН НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
У НАС ЕСТЬ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

СТАНЬТЕ НАШИМ ДИЛЕРОМ
Гарантируем лучшие цены и возможность наценивать до 150%
Доставим и проведём таможенную очистку за свой счёт
Возможность любых  форм оплат 
за ваш заказ

    Давайте обсудим партнёрские условия более подробно

    НАША КОМПАНИЯ УЖЕ 12 ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ
    ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОСТАВКОЙ НОВОГОДНИХ ИЛЛЮМИНАЦИЙ

    Занимаем 80% рынка
    Республики Беларусь
    по новогодним изделиям
    Наши украшения
    используются
    в 75 городах
    Поставщик украшений и
    гирлянд для киносъемок
    За годы работы нами накоплен бесценный опыт
    в производстве новогодних изделий самых разнообразных форм, цветов и видов
    СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

    Вам нужны
    сопутствующие товары?

    Мы предлагаем широкий ассортимент
    сопутствующих товаров
    1 Дюралайт
    2 Световые деревья
    3 Новогодние фигуры
    4 Гирлянды на елку
    5 Мотивы и панно
    6 Уличные декорации
    Узнать цены
    7 Светодиодная бахрома
    8 Фейерверки
    9 Светодиодные фонтаны
    10 Светодиодный занавес
    11 Гирлянды на деревья
    12 Светодиодные снежинки
    Узнать цены
    13 Акриловые фигуры
    14 Светодиодные перетяжки
    15 Украшения к 9 мая
    16 Светодиодные арки
    17 Снеговики
    18 Светодиодные консоли
    Узнать цены

    Отзывы

    Имя Сергей
    Фамилия Лебедев
    Все работает исправно, претензий к приобретенному товару нет.
    Имя Диана
    Фамилия Петрова
    Благодарю за качественно выполненный заказ. Полностью удовлетворена покупкой.
    Имя Дмитрий
    Фамилия Горный
    Отличный магазин, хороший выбор, быстрая обработка и отправка заказа. На вопросы сразу отвечают.

    Новости

    Уличная иллюминация
    Заверните улицу в праздничное волшебство, и в этом поможет уличная иллюминация. Заказать яркие огоньки вы можете у нас. Мы предлагаем множество цветов и форм. Создайте неповторимый новогодний вид для вашего города. Получите доступ к каталогу, в котором собраны 1000+ новогодних украшений, все они в наличии и доступны к заказу по оптовым ценам.
    Новогодние инсталляции
    Подарите себе праздничное волшебство заказав новогодние инсталляции. Наши уникальные дизайны превратят ваше пространство в сказку. Высокое качество и разнообразие стилей. Пусть ваш новый год будет великолепным. Оставьте заявку на сайте, и мы предоставим вам доступ к каталогу, в котором 1000+ новогодних декораций, доступных к заказу по оптовым ценам.
    Светодиодные иллюминации
    Сияйте ярче в этот новый год с нашими светодиодными иллюминациями. В каталоге представлено 1000+ товаров. Множество цветов и форм, чтобы сделать вашу праздничную атмосферу неповторимой. Оптовые цены и бесконечные варианты. Украсьте свой праздник с нами. Оставьте заявку на сайте и менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и предоставления информации.
    Не нашли интересующий
    товар
    Оставьте заявку

      Или звоните
      8 (800) 775-97-37